ПЗ за січень-листопад 2011 р. продовжила термін експлуатації 108 пасажирських вагонів

Придніпровська залізниця (ПЗ) протягом 11 місяців 2011 року продовжила термін експлуатації 108 пасажирських вагонів, які вичерпали встановлений термін служби.

Як повідомило УНІАН Міністерство інфраструктури України, 19 вагонів Придніпровської залізниці через повну зношеність виключені з інвентарного парку.

На сьогодні парк пасажирських вагонів Придніпровської залізниці складає 1716 вагонів, з яких 1669 - пасажирських. 883 пасажирських вагони експлуатуються 28 років і більше.

У 2012 році Державна адміністрація залізничного транспорту ("Укрзалізниця") планує придбати для Придніпровської залізниці вагон для спецперевезень вартістю близько 8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Протягом 2011 року парк пасажирських вагонів «Укрзалізниці» далекого сполучення скоротився на 202 вагони, які входили до складу поїздів переважно нічного курсування. На початок жовтня в інвентарному парку пасажирського господарства залізниць України налічувалося 7144 вагони, з них в робочому стані - 5926 вагонів, інші перебували в ремонті або проходили процедуру списання через критичну зношеність і неможливість подальшої експлуатації.

Усього за останні 10 років кількість пасажирських вагонів скоротилося на 3623 одиниці, при цьому було закуплено лише 550 одиниць, всі закупівлі здійснювалися за кошти «Укрзалізниці».

У січні-листопаді 2011 року залізничним транспортом України, з урахуванням перевезень міською електричкою, перевезено 396,7 млн. осіб - на 0,7% більше, ніж за 11 місяців 2010 року. Відправлення пасажирів на Придніпровській залізниці за 11 місяців зросло на 0,8%.

Придніпровська залізниця за три квартали 2011 р. збільшила чистий прибуток в 1,5 рази - з 46,6 до 71,99 млн. грн.