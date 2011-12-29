ПЗ у 2012 р. планує придбати 40 нових електровозів ВЛ11М/6

У 2012 р. Придніпровська залізниця планує придбати 40 нових електровозів Л11М/6.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Також наступного року залізниця має намір капітально відремонтувати 55 одиниць тягового парку - 7 електровозів ЧС2, 9 тепловозів ЧМЕЗ, 20 електровозів ВЛ11М, 3 електровози СЧ7, 2 електровози ВЛ8, 10 електровозів ЧС2, по 2 електровози ЧС7 і тепловоз ЧМЕЗ.

Протягом 11 місяців 2011 Придніпровська залізниця оновила різними видами ремонту 42 одиниці локомотивного парку на загальну суму 155,885 млн. грн.

За цей період магістраль придбала 2 нових електровоза ВЛ11М/6 і отримала від інших залізниць 15 електровозів ВЛ11М.

Цього року Придніпровська залізниця вивела з експлуатації 6 старих електровозів. Найближчим часом залізниця планує списати ще 23 старих локомотиви.