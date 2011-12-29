З 1 січня «Укртелеком» припиняє надання послуг мобільного зв'язку

З 1 січня 2012 року «Укртелеком» припиняє діяльність з надання послуг мобільного зв`язку, які будуть надаватися з цього часу оператором телекомунікацій «Трімоб».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як наголошують у повідомленні, «з 1 січня 2012 р. послуги рухомого (мобільного) зв`язку надаватимуться оператором телекомунікацій ТОВ «Трімоб», єдиним засновником та учасником якого є ПАТ «Укртелеком», на тих же умовах, на яких вони надавалися ПАТ «Укртелеком» абонентам, які погодилися зі заміною оператора без перерви у наданні цих послуг».

Згодою абонента на заміну оператора, зокрема, буде вважатися відсутність його письмової заяви про незгоду із заміною оператора на дату припинення надання послуг «Укртелекомом» та початку надання послуг «Трімоб», і продовження користування послугами мобільного зв`язку після 31 грудня 2011 року.

У компанії звернули увагу на те, що «абоненти не відчують жодних змін і незручностей в обслуговуванні та отриманні послуг». Як і раніше, користувачів мобільного зв`язку будуть обслуговувати фахівці в центрах продажу і обслуговування «Укртелекому». Залишаються також незмінними номера Контактного центру «Укртелекому» для абонентів мобільного зв`язку.

Кількість абонентів мобільного зв`язку «Укртелекому» становить понад 750 тис. осіб.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Чистий збиток «Укртелекому» за три квартали 2011 року склав понад 210,16 млн. грн., загальний дохід компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності - 6005,9 млн. грн.

Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 098 фізичним та юридичним особам.