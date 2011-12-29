Одеський порт ввів плату за використання туроператорами технологічних площ причалів

Одеський морський торговий порт (ОМТП) ввів в дію новий типовий договір на надання послуг туроператорів на території пасажирського терміналу Одеського порту, яким, зокрема, вводиться плата за використання технологічних площ причалів.

Як повідомили УНІАН у порту, плата за використання технологічних площ причалів стягуватиметься, зокрема, з автобусів, які заїжджають на причал, щоб забрати пасажирів з пришвартованих суден, і становитиме 122 грн. за автобус.

Крім того, в порту повідомили, що договір передбачає плату за використання парковки у розмірі 60 грн. на добу, проте ця плата була передбачена і попередньою версією договору.

Довідка УНІАН. Одеський порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що склалися історично. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більш як 18 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.