Дніпропетровськ отримає з держбюджету 347,7 млн. грн. на будівництво доріг

Дніпропетровськ у 2012 р. отримає з державного бюджету 347,7 млн. грн. на будівництво доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛИЧЕНКО.

"У держбюджеті на 2012 р. передбачено виділення Дніпропетровську 300 млн. грн. на продовження будівництва окружної дороги "Південний обхід" на ділянці від вул. Кайдакський шлях до автотраси "Київ-Луганськ-Ізварино", - заявив І.КУЛИЧЕНКО.

Також, за його словами, у проект держбюджету на 2012 р. внесений пункт про виділення місту субвенції в розмірі близько 47,7 млн. грн. на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності.

Як повідомляв УНІАН, цього року за кошти держбюджету профінансовано будівництво першої черги автодороги "Південний обхід" в Дніпропетровську в об'ємі 810 млн. грн. 18-кілометрова ділянка дороги між в'їздами до Дніпропетровська з боку Запоріжжя і Кривого Рогу була здана в експлуатацію 22 грудня.