До Євро-2012 станції столичного метрополітену пронумерують

Для кращого орієнтування туристів у Києві під час Євро-2012 лінії і станції столичного метрополітену пронумерують.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією КП "Київський метрополітен", номери будуть присвоєні кожній гілці метрополітену: так Святошинсько-броварська лінія буде позначена номером 1, Куренівсько-червоноармійська - номером 2, Сирецько-печерська - номером 3.

Власний номер отримає кожна станція метрополітену, він буде тризначним. Перша цифра означатиме номер лінії, інші дві - номер станції. Наприклад, станція "Героїв Дніпра" Куренівсько-червоноармійської лінії матиме номер 210, станція "Мінська" - 220 і так далі.

Покажчики з новою нумерацією вже з'явилися на декількох станціях метрополітену. А до початку Євро-2012 такі покажчики, а також транслітерація назв з'являться на кожній станції.