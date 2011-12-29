Абонбаза мобільних операторів України в листопаді зменшилася на 0,8%

Сукупна абонентська база операторів стільникового/мобільного зв'язку в Україні у листопаді 2011 року порівняно з попереднім місяцем зменшилася майже на 430 тис. користувачів, або на 0,8%, і склала понад 52,91 млн. абонентів (активованих SIM -карт).

Про це сказано у результатах дослідження ринку агентством iKS - Consulting, які надані УНІАН.

За оцінками iKS - Consulting, рівень номінального проникнення стільникового зв'язку від загальної чисельності населення країни на кінець листопада 2011 року у порівнянні з показником попереднього місяця зменшився на 0,9 п.п. - до 115,9%.

За підсумками листопада 2011 року негативну динаміку росту показали компанії "Київстар" і "Астеліт", у яких зниження абонбази склало 354 тис. (- 1,4%) і 150 тис. (- 2,1%), відповідно. У "МТС Україна" ріст склав 3 тис. (0,02%).

Лідером у рейтингу операторів з найбільшою абонентською базою залишається "Київстар", у якого за підсумками листопада 2011 року налічувалося понад 24,26 млн. абонентів або 45,9% від усієї абонентської бази стільникового/мобільного зв'язку України.

На другому місці - "МТС Україна", чиє число абонентів у листопаді 2011 року склало майже 19,07 млн., частка ринку - 36%. Третю позицію в рейтингу займає компанія "Астеліт" - 6,94 млн. клієнтів (частка ринку 13,1%).

В "Інтертелекому" на кінець листопада 2011 року налічувалося 734 тис. абонентів (абонбаза за місяць збільшилася на 31 тис. осіб). В оператора "Телесистеми України" за підсумками листопада налічувалося 722 тис. абонентів, абонбаза компанії цього місяця збільшилася майже на 11 тис. абонентів у порівнянні з попереднім місяцем. Компанія "Укртелеком" збільшила абонбазу в листопаді 2011 року на 29 тис. абонентів - до 756 тис., абонбаза ITC виросла на 1 тис. абонентів і склала 384 тис. абонентів.