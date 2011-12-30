У центрі Києва водій «Мерседеса» збив співробітника ДАІ і втік з місця ДТП

На Європейській площі Києва сьогодні вранці водій автомобіля «Мерседес» збив співробітника ДАІ і втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН в столичній міліції, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 6-ї години ранку.

Співробітника ДАІ госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Водночас у міліції зазначили, що свідком ДТП був водій таксі, який надав першу допомогу постраждалому правоохоронцю, а потім почав переслідування автомобіля, який скоїв наїзд на інспектора Державтоінспекції.

Наразі виявлено покинутий автомобіль і вживаються заходи для розшуку і затримання водія.