У центрі Києва водій «Мерседеса» збив співробітника ДАІ і втік з місця ДТП
09:52, 30 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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На Європейській площі Києва сьогодні вранці водій автомобіля «Мерседес» збив співробітника ДАІ і втік з місця пригоди.
Як повідомили УНІАН в столичній міліції, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 6-ї години ранку.
Співробітника ДАІ госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
Водночас у міліції зазначили, що свідком ДТП був водій таксі, який надав першу допомогу постраждалому правоохоронцю, а потім почав переслідування автомобіля, який скоїв наїзд на інспектора Державтоінспекції.
Наразі виявлено покинутий автомобіль і вживаються заходи для розшуку і затримання водія.
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