Семеро громадян України постраждали у ДТП в Польщі

Семеро громадян України постраждали у результаті ДТП в Польщі.

Про це у коментарі УНІАН повідомив керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Кракові.

За словами О.ДІКУСАРОВА, 28 грудня в результаті ДТП, яке сталося біля м. Величка (Малопольське воєводство), 7 громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Двом з них надана необхідна медична допомога у місцевій лікарні.

На 11.30 (за київським часом) усі громадяни України після заміни автобуса продовжили свою подорож в м. Закопанє.

Ця справа на контролі в Генконсульстві України у Кракові і Департаменті консульської служби МЗС України.