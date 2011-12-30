Семеро громадян України постраждали у ДТП в Польщі
13:11, 30 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
0
Семеро громадян України постраждали у результаті ДТП в Польщі.
Про це у коментарі УНІАН повідомив керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Кракові.
За словами О.ДІКУСАРОВА, 28 грудня в результаті ДТП, яке сталося біля м. Величка (Малопольське воєводство), 7 громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Двом з них надана необхідна медична допомога у місцевій лікарні.
На 11.30 (за київським часом) усі громадяни України після заміни автобуса продовжили свою подорож в м. Закопанє.
Ця справа на контролі в Генконсульстві України у Кракові і Департаменті консульської служби МЗС України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter