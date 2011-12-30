Кабмін затвердив склад наглядової ради будівельної компанії «Укрбуд»

Кабінет міністрів України постановою 1355 від 28 грудня затвердив склад наглядової ради державного ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд".

Про це сказано у тексті документу, розміщеного на урядовому порталі.

Згідно з постановою, до наглядової ради увійшли директор департаменту Мінрегіону Петро ГУБЕНЬ, заступник голови Держгірпромнагляду Степан ДУНАС, головний фахівець сектора з питань житлової політики і будівельного комплексу Управління реального сектора економіки Департаменту професійної експертизи Секретаріату Кабміну Володимир ІСЬКІВ, директор департаменту Мінфіну Євген КУЗЬКІН, заступник начальника управління Фонду державного майна Віктор ЛІСОВИЙ, директор департаменту Мінекономрозвитку Олександр МАКСИМОВ, президент Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максим МИКИТАСЬ.

Довідка УНІАН. У Державне публічне акціонерне товариство "Українська державна будівельна корпорація" ("Укрбуд") на договірних засадах входить понад 400 підприємств. При цьому частка державних підприємств у корпорації складає 16% (39 підприємств, з яких 13 перебувають на різних стадіях ліквідації, банкрутства, передачі місцевим органам).