«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових потягів на зимові свята до 33

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових потягів на новорічні і різдвяні свята до 33, у їх складі задіяно близько 600 вагонів.

За інформацією "Укрзалізниці", зокрема за останні дні було призначено ще п'ять потягів: 282/281-294/293 Сімферополь-Київ-Запоріжжя, № 571/572-294/293 Сімферополь-Київ-Запоріжжя, № 203/204 Сімферополь-Москва, № 545/532 Київ-Львів, № 511/532 Київ-Львів.

За попередніми даними у пікові дні - 29 і 30 грудня 2011 року - із залізничного вокзалу Києва вирушатимуть близько 100 тис. пасажирів, що є максимальною пропускною спроможністю київського вузла.

Нагадаємо, що на 26 грудня "Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових потягів на новорічні і різдвяні свята до 28, раніше планували тільки 20 потягів. Крім того, "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів деяких потягів у західному напрямку і на Київ.

Раніше "Укрзалізниця" заявляла про збитковість додаткових потягів для залізниці і не планувала призначати такі потяги в зимовий сезон 2011-2012 рр.