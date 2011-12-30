За останні два дні на залізничних переїздах сталося дві ДТП

Упродовж 29-30 грудня на залізничних переїздах сталося дві ДТП.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця", 29 грудня водій автомобіля "Волга" ГАЗ-24 намагався переїхати колії у невизначеному місці біля зупинної платформи Лещин (Південно-західна залізниця), але машина зупинилася на колії. Машиніст електропоїзда № 862 застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося. Водій автомобіля з місця події утік.

30 грудня біля станції Розовка (Львівська залізниця) за умов закритих шлагбаумів, звукової і світлової сигналізації, які справно працювали, водій автомобіля "Опель-кадет" виїхав на переїзд і був збитий маневровим локомотивом ЧМЕ-3. Травмованих немає.