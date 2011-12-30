«Укравтодор» звітує: збільшив введення відремонтованих і побудованих доріг удвічі

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) за підсумками 2011 року збільшила введення в експлуатацію відремонтованих і новозбудованих доріг більш ніж удвічі — до 2 тис. км.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

За інформацією відомства, підсумки 2011 року на 33% перевищують план.

Зокрема, на сьогодні повністю готова дорога М-05 Київ-Ковель-Ягодин, завершуються роботи на підході до Києва на автодорозі М-06 Київ-Чоп, відремонтовано дороги, що ведуть до пунктів пропуску на західних кордонах.

При виконанні дорожніх робіт «Укравтодор» використовував сучасну європейську техніку, зокрема, німецькі асфальтобетонні заводи Amman і Benenchoffen, дорожні фрези Wirtgen, катки Hamm, асфальтоукладальники Vцgele. Для приготування щебенево-мастикового асфальтобетону частіше застосовуються волокна фірм CFF і Viatop.

Також Мінінфраструктури відзначає актуальність залучення приватних інвестицій на засадах державно-приватного партнерства.

«Зараз у країні створена належна законодавча база, що гарантує захист інтересів інвесторів», - говориться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, що «Укравтодор» планував ввести в експлуатацію в 2011 році 2 тис. км автодоріг у разі збереження сприятливих погодних умов. Раніше «Укравтодор» планував відкрити в 2010 році рух на 1500 км доріг. У 2012 році, за умови відповідного фінансування, «Укравтодор» планує відкрити рух не менше ніж на 2 тис. км автодоріг.

Довідка УНІАН. «Укравтодор» входить в систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.

У 2010 році «Укравтодор» збільшив введення побудованих і відремонтованих автодоріг у 10 разів — до 973 км. У 2009 році було відкрито рух на 92 км доріг.