Скільки коштує прорив у швидкість

Вже на початку весни в Україну почнуть курсувати швидкісні поїзди Hyundai. На них відстань від Києва до Харкова можна буде подолати за 3,5 години, до Львова - за 4,5 години, до Донецька - за 5,5 годин. Але щоб цей проект був реалізований, "Укрзалізниці" довелося виконати величезну роботу.

Перші ластівки

Організувати прискорений залізничний рух — це не просто запустити потяг з великою швидкістю. Щоб такий проект був можливий, залізничникам доводиться вирішувати масу проблем, при тому, що закупівля нового рухомого складу - одна з найпростіших.

Втім, для пасажира все починається саме з поїзда. Для реалізації проекту прискореного руху в Україні будуть використані абсолютно нові поїзди, розроблені спеціально для нашої країни корейською корпорацією Hyundai. У кінця грудня 2011 року світовий гігант машинобудування передав українській делегації перший з 10 швидкісних поїздів.

Ці поїзди і зовні і конструктивно відповідають найсучаснішим вимогам. У вагонах - зручні сидіння, широкі полиці для поклажі, телеекрани, сенсорні вхідні двері. Пасажири зможуть скористатися послугами бездротового доступу в Інтернет. Крім того, нові склади пристосовані для подорожей людей з обмеженими потребами - є зручні пристосування, що дозволяють завезти в вагон інвалідну коляску, окремі туалети.

До середини літа 2012 року перші швидкісні поїзди будуть прикрашені символікою чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Крім того, на нових потягах будуть розміщуватися і зовсім нові для залізниці позначки, що відповідають новій класифікації пасажирських поїздів, яка з 2012 року буде введена в Україну. На швидкісних Hyundai будуть розміщені знаки Інтерсіті + (ІВ +) і Інтерсіті (ІС). Знак ІВ + означає денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км / год і більше при допустимій швидкості до 200 км / год, з вагонами з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу. Криптограма ІС означає денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 80 км / год і більше при допустимій швидкості до 160 км / год, з вагонами з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу з можливим включенням вагонів третього класу.

Потяги будуть доставлятися в Україна морем. Віце-прем`єр-міністр України Борис Колесников пообіцяв, що перший Hyundai прибуде в Одеський порт вже в лютому 2012 року. Через місяць після прибуття, після випробувань і апробації, перший Hyundai стане на маршрут Київ-Харків.

Всього до початку чемпіонату Європи з футболу в Україні буде шість поїздів виробництва Hyundai Rotem. Вони з`єднають між собою чотири міста, що прийматимуть Євро-2012 - Київ, Харків, Донецьк та Львів.

На регулярних залізничних маршрутах перші поїзди курсуватимуть вже з травня 2012 року. Ще чотири потяги з десяти залізниця отримає після проведення Євро-2012.

Залізничний прорив

За словами генерального директора «Укрзалізниці» Володимира Козака, введення прискореного руху - це не тільки зручність і швидкість пересування пасажирів, але і справжній технологічний прорив у залізничному господарстві, який дозволить підвищити пропускну спроможність залізниці та інтегрувати залізничний транспорт України в єдину європейську транспортну мережу швидкісного залізничного сполучення. «Організація прискореного руху вимагає величезної роботи з модернізації всієї залізничної інфраструктури, оновлення рухомого складу, величезних вкладень в електрифікацію шляхів, поділу вантажних і пасажирських потоків. Різними видами робіт охоплено близько 820 км залізничної інфраструктури, на шляху проходження швидкісних поїздів оновлено 13 пасажирських вокзалів і 19 пасажирських платформ. В результаті Україна отримає сучасний швидкісний коридор для пасажирського руху», - говорить гендиректор «Укрзалізниці».

Щоправда, В. Козак відзначає, що мільярдні інвестиції у підготовку до впровадження прискореного руху і прокладку нових залізничних шляхів здійснюються за рахунок «Укрзалізниці» і кредитів, які з власних доходів теж сплачує «Укрзалізниця», а не за рахунок держави, як це прийнято у світовій практиці.

Прискорений рух - задоволення не з дешевих. Так тільки придбання рухомого складу - 10 нових міжрегіональних електропоїздів у девятівагонній комплектації у Hyundai Corporation коштує 261 млн. доларів. З них 85% від загальної вартості 10 електропоїздів буде сплачено за рахунок десятирічного кредиту “Ексімбанку” Республіки Корея, решта грошей підуть з власних коштів «Укрзалізниці».

Втім, нові потяги Hyundai не можуть курсовати по старих шляхах. Тільки у 2011 році «Укрзалізниці» довелося вкласти в підготовку колійного господарства та транспортної інфраструктури у напрямку Львів-Донецьк 2,7 млрд. грн.

Чому ця сума така велика? Як розповів заступник начальника адміністративної служби Південно-Західної залізниці Георгій Ейтутіс, залізничникам доводиться вкладати кошти відразу в кілька важливих складових проекту.

Перш за все, необхідна електрифікація шляхів. Історично склалося, що на залізницях України на різних ділянках руху поїздів для живлення тягового та моторвагонного рухомого складу застосовується система електропостачання з постійним або зі змінним струмом. Таким чином, сучасні потяги, які курсують по Україні, повинні бути особливими - двосистемних, які поєднують в собі дві різні системи електропостачання. Крім того, вони мають будти пристосовані для залізниць з шириною колії 1520 мм (Україна входить в так званий «простір 1520»), яка не використовується в європейських країнах.

Також прискорений рух вимагає абсолютно нового технологічного підходу до систем сигналізації та диспетчерського обслуговування, тому «Укрзалізниця» вимушена спрямовувати кошти в розвиток диспетчерських і сигнальних систем. Крім того, одним з найважливіших аспектів є використання так званої безшовної технології укладання шляхів, яка забезпечує не тільки плавність ходу але і його безпеку (в прискорених поїздах ви не почуєте звичного стукоту коліс).

Крім того, для підвищення ефективності залізниці дуже важливо розвести пасажирські та вантажні потоки - дуже скоро в Україні, там де це буде можливо, пасажирські й вантажні потяги ходитимуть по різних шляхах. Це дозволить не тільки підвищити швидкість пересування як пасажирських, так і вантажних поїздів, але й істотно знизити руйнацію колійного господарства. «Щоб збільшити пропускну здатність наших доріг ми будемо йти шляхом укладання другої колії там, де у нас був одноколійний рух,», - говорить В. Козак.

160 км/час - максимум?

У проекті організації прискореного руху залізничники зіткнулися з ще однією суттєвою проблемою - залізнична мережа України формувалася ще в 19 столітті, її шляхи будувалися з мінімальними витратами, тому вони мають багато кривих ділянок малого радіуса, на яких неможливо розвинути велику швидкість. Наприклад, в Карпатах, де колії прокладалися між горами, є криві радіусом всього 250 метрів, і по них не можливо проїхати зі швидкістю більше 20-30 км на годину (саме з цієї причини потяги так повільно рухаються через Карпатські перевали). У центральних і східних регіонах України, де рельф набагато рівніший, переважають криві радіусом від 600 до 1 тис. метрів. Але навіть такі радіуси не дозволяють розганяти поїзди більше, ніж на 160 км / год.

Загалом сполученням Київ-Львів і Київ-Донецьк криві ділянки займають близько 585 км шляхів, і на кожній з них машиніст змушений знижувати швидкість з 160 км / год до 80 км / год. Три криві на ділянках Здолбунів-Львів та Лозова-Донецьк залізничникам все-таки доведеться випрямити. «Пристосувати шлях до прискореного руху дозволяють тільки криві з радіусом понад 1200 метрів, - каже В. Козак. - Для випрямлення однієї кривої з радіусом від 400 до 800 метрів потрібно близько 20 млн. грн. Для цього необхідно міняти вісь шляху, зрушувати її в сторону, підсипати нове земляне полотно. Укладання нових шляхів за новими технологіями в одному рівні з радіусами від 2,5 до 3 тис. метрів кривих, за якими можна здійснювати перевезення зі швидкістю від 200 км на годину, у всьому світі робиться за рахунок держави».

Для інформації - в країнах, де поїзди курсують з високою (до 200 км / год) і надвисокої (понад 200 км / год) швидкістю були спеціально побудовані нові залізничні колії - без кривих, або з таким великим радіусом, який дозволяє не знижувати швидкість. У Польщі, наприклад, на напрямках Варшава-Краків та Краків-Познань повна реконструкція ділянок проводилася за фінансової допомоги Євросоюзу. Але там, де прискорений рух впроваджувався по інсуючим коліям, як, наприклад, в РФ на напрямку Москва-Нижній Новгород, забезпечити швидкість більше 160 км / год не вийшло.

Скільки платитимемо?

За словами міністра інфраструктури Бориса Колесникова, вартість квитка у другому класі швидкісного поїзда Hyundai складе 160-220 грн залежно від часу придбання квитка - чим ближче до дати відправлення, тим дорожче. «Думаю, що у поїздці у вагоні другого класу ми вкладемося в ціну 220 грн. Ціна буде плаваючою. Наприклад, за 90 днів - 160 грн., в день відправлення - до 220 грн. Кожен буде обирати зручний для себе варіант», - каже Борис Колесников. Він також зазначає, що така система давно й успішно діє в авіваперевезеннях, не тільки дозволяючи пасажирам планувати свої поїздки, а й дає можливість транспортної компанії оптимізувати витрати на відправлення транспортного засобу.

Правда, не варто думати, що залізничники сподіваються окупити проекти прискореного руху тільки за рахунок квитків за ціною 220 грн. (Для порівняння, вартість авіаперельоту в одну сторону на напрямку Київ-Донецьк сьогодні становить від 1300 грн.). В цілому програма електрифікації, завдяки якій на залізницях України і стає можливим прискорений рух, дозволяє не тільки підвищити швидкість до 160 км / год, а й знизити собівартість перевезень на 55-60%. «Головне завдання залізниці - домогтися максимально ефективного цілорічного використання поїзда Hyundai та ефективної роботи всього залізничного транспорту», - відзначає віце-прем`єр-міністр Б. Колесніков.

Михайло Нечипорчук (УНІАН)