Південна залізниця відкрила в Лозовій реконструйований шляхопровід

Південна залізниця відкрила в Лозовій реконструйований за 40 млн. грн. шляхопровід через колії міської залізничної станції.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі Південної залізниці, в урочистостях із нагоди відкриття шляхопроводу взяли участь голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, представники місцевого самоврядування Лозової.

С.ЧЕРНОВ відзначив стислість строків, у які були проведені роботи з реконструкції шляхопроводу, та подякував колективу Південної залізниці за реалізацію значимого для інфраструктури Харківщини проекту.

«Південна залізниця зробила справжнє диво, за неповні чотири місяці не відновивши, а побудувавши новий міст, довівши тим самим, що в цьому колективі залізна воля і залізна дисципліна», - сказав С.ЧЕРНОВ.

В.ОСТАПЧУК, виступаючи на відкритті мосту, підкреслив, що шляхопровід став у шість разів потужніше попереднього. «Враховуючи значення шляхопроводу для Лозової та Харківщини, Південна залізниця завершила роботи на півроку раніше, ніж було передбачено проектом», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня сталося руйнування огорожі та пішохідного тротуару шляхопроводу через залізничну колію станції Лозова на 928 км ділянці Харків-Лозова. Внаслідок руйнування частини мосту припинено рух автодорогою «Харків – Павлоград». Залізничні колії та кабельні мережі внаслідок падіння уламків не були пошкоджені, рух залізничного транспорту не припинявся. Жертв та постраждалих немає. Частина мосту обвалилася через одночасний проїзд по ньому трьох вантажівок.

Довідка УНІАН. Автодорожній шляхопровід на 928 км через залізничні колії станції Лозова, розташований на автомагістралі Харків - Мерефа - Павлоград - Дніпропетровськ, є головною транспортною артерією міста Лозова. Знаходиться у власності «Укрзалізниці». У 1999 р. шляхопровід був обстежений і визнаний аварійним, внаслідок чого були введені швидкісні обмеження та обмеження навантажень до дорожнє полотно.

Шляхопровід збудований в 1962 році і був розрахований на пропуск автомобільного транспорту загальною вагою не більше 18 тонн. Реконструйований шляхопровід розрахований на навантаження до 100 тонн. Проїжджа частина розширена з 7 до 10,5 м, що дозволить збільшити пропускну здатність шляхопроводу. Вартість реконструкції - 40 млн. грн. Реконструкцію мосту проводили спеціалісти ПАТ «Містобуд» та залізничних підприємств Лозівського вузлу.