Ряд функцій Держмитслужби делегуються Мінфіну

Кабінет міністрів із 1 січня переклав низку функцій Державної митної служби України на Міністерство фінансів.

Текст відповідної постанови (№1016 від 5 жовтня 2011 року) розміщено на Урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до низки постанов, які регулюють діяльність Держмитслужби. Так, вносяться зміни до урядової постанови №255 від 23 лютого 1999 року «Про посилення контролю за доставкою в митницю призначення вантажів, які переміщаються під митним контролем». Змінами передбачено, що вивіз за митну територію України, транзит через територію окремих видів товарів визначатиметься не Держмитслужбою, а Мінфіном.

Крім того, Мінфіну передано право визначати спрощений порядок митного оформлення товарів, а також порядок і умови надання періодичної митної декларації (зміни до постанови №1985 від 25 грудня 2002 року) тощо.

Також постановою передбачається скасування дії постанови Кабміну №940 від 18 липня 2007 року «Про затвердження Положення про Державну митну службу України».