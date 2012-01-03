Крюківський ВБЗ у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18%

ПАТ "Крюковський вагонобудівний завод" (Кременчук Полтавської обл.) у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшило випуск вантажних вагонів на 18%, або на 1660 шт., - до 10750 шт. Про це повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир ПРИХОДЬКО.

За його словами, завод перевищив свій найкращий показник 1974 року, коли підприємство випустило 10747 вантажних вагонів.

«Це абсолютний рекорд за всю історію Крюківського вагонобудівного заводу. Хоча планували виготовити 11200. Перешкодили події жовтня, листопада, коли Кременчуцький сталеливарний завод припинив роботу і не вистачило литва», - сказав В.ПРИХОДЬКО.

Раніше підприємство анонсувало випуск 9000 вантажних вагонів у 2011 році.

Довідка УНІАН. ПАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. ПАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

У 2010 році завод виготовив 9090 вантажних вагонів.