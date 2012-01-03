У Києві автомобіль зірвався із 6-метрового шляхопроводу, двоє осіб травмовано
13:43, 03 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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У столиці на Південному шляхопроводі в Голосіївському районі водій автомобіля «Деу Ланос» скоїв наїзд на відбійну металеву стрічку, після чого впав із 6-метрової висоти.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася 2 січня.
Легковик рухався по Південному шляхопроводу в напрямку Столичного шосе. За попередніми даними, водій не вибрав безпечну швидкість. Пробивши огорожу, автомобіль впав із шляхопроводу, при цьому приземлившись на дах.
Внаслідок ДТП 45-річний водій «Ланоса» та 24-річна пасажирка госпіталізовані із травмами, поінформували в ДАІ.
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