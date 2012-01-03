Мінінфраструктури збільшило аеропортовий збір на міжнародних рейсах для МА Одеси

Міністерство інфраструктури збільшило аеропортовий збір на міжнародних рейсах для Міжнародного аеропорту «Одеса».

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний наказ №610 від 7 грудня 2011 року зареєстровано Міністерством юстиції.

Згідно з наказом, зокрема збір за посадку-зліт повітряних суден у аеропорту Одеси становить 14 доларів США за 1 тонну максимальної злітної маси повітряного судна (МЗМ ПС) для міжнародних сполучень і 3,5 долара США для внутрішніх сполучень.

Для міжнародних сполучень збір за обслуговування пасажирів у аеровокзалі збільшено на 10% - до 16,5 долара США за кожного відправленого пасажира, для внутрішніх сполучень залишається на рівні 3,5 долара США.

Збір за забезпечення авіаційної безпеки для пасажирського судна для міжнародних сполучень збільшено на 73% - до 5,2 долара США за кожного відправленого пасажира, для внутрішніх сполучень залишається на рівні 2 доларів США за кожного відправленого пасажира.

Для вантажних повітряних суден збір за забезпечення авіаційної безпеки для міжнародних сполучень збільшено в 2,5 раза - до 5 доларів США за 1 тонну МЗМ для міжнародних сполучень, для внутрішніх сполучень залишається на рівні 1 долар США за 1 тонну.

Збір за наднормативну стоянку повітряного судна збільшено на 40% - до 0,35 дол. США за кожну годину наднормативної стоянки і кожну тонну МЗМ повітряного судна.