У Тульській області сталося зіткнення потяга «Донецьк – Москва» та КамАЗа
11:02, 04 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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У Тульській області Росії на 313-му кілометрі Московської залізниці на нерегульованому переїзді сталося зіткнення пасажирського потяга «Донецьк – Москва» та КамАЗа.
Як повідомляє ICTV, водій вантажівки загинув на місці, а помічник машиніста потяга, громадянин України, перебуває у лікарні.
Серед пасажирів потяга постраждалих немає, їх вже доправили до Москви.
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