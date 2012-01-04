У Тульській області сталося зіткнення потяга «Донецьк – Москва» та КамАЗа

У Тульській області Росії на 313-му кілометрі Московської залізниці на нерегульованому переїзді сталося зіткнення пасажирського потяга «Донецьк – Москва» та КамАЗа.

Як повідомляє ICTV, водій вантажівки загинув на місці, а помічник машиніста потяга, громадянин України, перебуває у лікарні.

Серед пасажирів потяга постраждалих немає, їх вже доправили до Москви.