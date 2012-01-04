Дозволи на нестандартні авто й небезпечні вантажі з січня видаються у дозвільних центрах

Із січня отримання дозволів на експлуатацію нестандартних автомобілів і небезпечних вантажів здійснюється виключно у дозвільних центрах.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ МВС України, відповідно до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету міністрів України від 21 травня 2009 року № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", з 1 січня 2012 року отримання дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та погоджень дорожнього перевезення небезпечних вантажів, для українських та іноземних перевізників здійснюється виключно через дозвільні центри.