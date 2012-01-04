Перелік вантажів, які повинні супроводжуватися воєнізованою охороною на залізничному транспорті, змінять

Міністерство інфраструктури України має намір змінити перелік вантажів, які повинні супроводжуватися воєнізованою охороною на залізничному транспорті.

Згідно з проектом наказу міністерства, до переліку супроводжуваних воєнізованою охороною вантажів будуть додатково внесені, зокрема, нафта сира, мінеральні добрива, феросплави, поліетилен та інші вантажі, розкрадання яких останніми роками почастішали.

Водночас з переліку буде виключено сільськогосподарські машини та їх частини, трактори та їх частини, а також вантажі, що перевозяться в автономних рефрижераторних вагонах: м`ясо і субпродукти, ковбасні вироби, копчені вироби і м`ясні напівфабрикати, масло тваринне і сири, розкрадання яких за період з 2006 по 2011 рік, за даними Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), не завдало шкоди.

Крім того, оновлений перелік враховуватиме зміни в кодуванні вантажів за Єдиною статистичною номенклатурою вантажів (ЄСНВ).

Оплата супроводу воєнізованою охороною здійснюватиметься за врегульованими тарифами згідно зі ставками, затвердженим за перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов`язані з ними послуги.

«Нова редакція переліку дозволить посилити боротьбу з крадіжками при перевезеннях залізничним транспортом України і забезпечити охорону вантажів», - говориться в повідомленні Мінінфраструктури.