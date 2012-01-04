У київському метро розпочали капітальні ремонти декількох ескалаторів

Сьогодні у Києві розпочався капітальний ремонт ескалатора № 3 верхнього нахилу на станції "Печерська" Сирецько-Печерської лінії.

Як повідомили УНІАН у Київському метрополітені, ремонт триватиме до 17 лютого.

Крім того, до 11 січня 2012 року триватиме капітальний ремонт ескалатора № 2 на станції "Дружби народів" Сирецько-Печерської лінії.

У Київському метрополітені нагадали, що протягом 2011 року виконано капітальні ремонти восьми ескалаторів, а також модернізовано три ескалатори на станції "Хрещатик".