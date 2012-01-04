Роботи з транзитними вантажами в українських портах в 2012 році подешевшають на 18-50%

Плата за виконання вантажно-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у портах України в 2012 році здійснюватиметься зі знижками від 18% до 50%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінінфраструктури, відповідний наказ Міністерства інфраструктури України № 638 від 26 грудня 2011 р. про розміри знижок до граничних акордових ставок плати за виконання вантажно-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у портах України на 2012 рік підписав віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ.

Згідно з наказом, знижка у розмірі 50% до граничної акордової ставки плати надаватиметься при вантаженні-розвантаженні універсальних контейнерів у портах України. Окрім того, знижка у розмірі 50% надаватиметься, зокрема, за обробку зерна і насіння навалом в Усть-Дунайському порту (варіант «борт-борт»), за обробку продукції хімічної промисловості навалом, металів кольорових в болванках, злитках, чушках, металу у пачках, листах, кругах до і понад 250 кг.

Знижка у розмірі 18% застосовуватиметься до плати за обробку транзитних вантажів у Маріупольському порту - зерна і насіння навалом (варіант «борт-борт»), в Усть-Дунайському порту (варіант «борт-борт») – важких вантажів у ящиках і неупакованих вантажів вагою від 3001 кг.

Знижка у розмірі 20% встановлена за обробку мінерально-будівельних вантажів навалом у Бердянському порту, обробку тарно-штучних вантажів у пакетах, вугілля навалом і чорних металів не в роботі у Білгород-Дністровському порту, обробку вугілля навалом в Ренійському порту, обробку продукції хімічної промисловості навалом в Херсонському порту.

Крім того, за виконання вантажно-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України застосовуватимуться й інші знижки у розмірі 21,5-45%.

«Основна мета введення знижок - збереження існуючих і залучення додаткових вантажопотоків транзитних вантажів», - зазначається у повідомленні Мінінфраструктури.