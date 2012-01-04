Вартість міжнародних пасажирських залізничних перевезень підвищили

Міністерство інфраструктури України збільшило коефіцієнти індексації базової вартості квитка і плацкарти міждержавного пасажирського тарифу до 1,68-3,24 залежно від типу вагону і календарного періоду поїздки.

Це закріплено наказом Мінінфраструктури №634 від 22 грудня 2011 року.

Крім того, згідно із наказом, тарифи затверджуються в тарифній валюті - швейцарському франку, а для їх розрахунку застосовується офіційний курс гривні на дату оплати послуг.

Нагадаємо, що Мінінфраструктури планувало за рахунок прив`язки вартості перевезення до курсу гривні на день оплати зменшити субсидування пасажирських залізничних перевезень на 568 млн. грн.

Довідка УНІАН. Досі під час оформлення міжнародних квитків застосовувався курс швейцарського франка до гривні, обнародуваний в передостанній день кожного місяця.