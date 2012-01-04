НКРЕ переглянула для залізниць тарифи на передачу електроенергії місцевими мережами

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), затвердила всім залізницям України нові тарифи на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, а також тарифи на поставку електричної енергії за регульованим тарифом.

Як повідомили УНІАН у НКРЕ, таке рішення було прийнято на відкритому засіданні НКРЕ 23 грудня 2011 року.

У НКРЕ не уточнили, як саме були переглянуті тарифи.

За інформацією Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), перегляд тарифів дасть змогу залізницям на 3,5 млн. грн. збільшити щомісячні надходження від ліцензійної діяльності з поставки електроенергії. Зокрема, Львівська залізниця зможе збільшити надходження на 1,8 млн. грн., Одеська - на 1,0 млн. грн., Південна - на 0,7 млн. грн.

Крім того, НКРЕ своїми постановами затвердила залізницям інвестиційні програми на реконструкцію, модернізацію і будівництво ЛЕП і підстанцій на 2012 рік на загальну суму 181 млн. грн., зокрема, Донецькій дорозі - на 37, 6 млн. грн., Львівській — на 21,6 млн. грн., Одеській — на 31,9 млн. грн., Південній — на 26, 8 млн. грн., Південно-Західній — на 38,1 млн. грн., Придніпровській залізниці — на 24,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. Залізниці України з 1997 року одержували ліцензії на передачу і поставку електроенергії приєднаним до залізничних мереж споживачам.

На даний час «Укрзалізниця» здійснює програму електрифікації залізниць України, яка дозволить за рахунок використання електротяги знизити собівартість перевезень на 55-60%.

Програма передбачає електрифікацію до 2016 роки 1562 км залізничних колій на ділянках, які входять в стратегічно важливі напрями розвитку залізничного транспорту України.

Експлуатаційна довжина електрифікованих залізниць України становить 9877 км. Електрифіковані ділянки становлять 45% загальної експлуатаційної довжини залізниць.