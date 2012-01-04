Для регулювання діяльності транспортних монополій створять нацкомісію

Уряд має намір передати регулювання діяльності суб`єктів природних монополій у сфері транспорту національній комісії.

Така пропозиція міститься в проекті закону №9668 від 3 січня 2012 року про державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій у сфері транспорту, розробленому Кабінетом Міністрів України. Законопроект оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з проектом закону, нацкомісія повинна, зокрема, сприяти створенню умов для виникнення і розвитку конкуренції на ринку транспортних послуг, лібералізації тарифного регулювання в секторах з потенційно можливою внутрігалузевою, міжгалузевою, міжтранспортною і міжнародною конкуренцією, формувати і забезпечувати прогнозовану цінову і тарифну політику на ринку транспортних послуг, регулювати діяльність суб`єктів природних транспортних монополій на суміжних ринках.