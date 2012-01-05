Уряд планує виділити майже 125 млн. грн. на реконструкцію Паркової дороги у Києві

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Відповідна постанова № 1369 від 28 грудня 2011 року оприлюднена на Урядовому порталі.

Зокрема, передбачається, що на реконструкцію транспортної розв`язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе у Печерському районі Києва в 2012 році буде виділено з державного бюджету 124,98 млн. грн., а також 6,7 млн. грн. - з бюджету Києва.

Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Міністерство фінансів, а міських - Київську міськдержадміністрацію.

Як повідомляв УНІАН, в цілому на реалізацію Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні Євро-2012 планується виділити з держбюджету 11,505 млрд. грн., з місцевих бюджетів - 923,9 млн. грн., з інших джерел - 4,936 млрд. грн.