У найближчі три роки буде модернізовано 250 вагонів Київського метро

У найближчі три роки на лініях Київського метрополітену з’явиться близько 250 удосконалених вагонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це в прямому ефірі на телеканалі «Київ» сказав начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Володимир ФЕДОРЕНКО.

«Наразі ми маємо можливість отримати для розвитку метрополітену близько 1 мільярда гривень. Мова йде про цільові кошти «зелених інвестицій», які передбачені Кіотським протоколом. Ці кошти ми плануємо витратити на модернізацію існуючих вагонів метро. Перевірка стану вагонів, що давно експлуатуються, показала, що основна деталь рухомого складу, зокрема кузов, знаходиться в гарному стані та може використовуватися ще не один десяток років. Ми плануємо модернізувати ці вагони, застосувати новітні технології, замінити привод, який зменшить споживання електроенергії кожним вагоном до 35%. Плануємо також змінити інтер’єр – вагони стануть комфортнішими», – повідомив В.ФЕДОРЕНКО.

Він додав, що зараз є можливість профінансувати модернізацію 185 вагонів.

«Ми ведемо переговори з японськими колегами на рахунок того, аби залучити додаткові інвестиції і профінансувати модернізацію всіх 250 вагонів. Проте, це наші плани на 2014-2015 роки», – додав начальник метрополітену.