Кількість пасажирів внутрішніх рейсів в «Борисполі» у 2011 р. зросла на 23%

Кількість пасажирів внутрішніх рейсів в аеропорту «Бориспіль» у 2011 році зросла на 23% - до 1,182 млн. осіб.

Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Також компанія повідомляє, що внутрішні рейси були переведені в термінал «В», в якому з першого вересня 2011 року об`єднали технологічні схеми обслуговування міжнародних та внутрішніх рейсів.

В аеропорту відзначають зростання трансферних потоків, зумовлене розвитком інфраструктури аеровокзального комплексу. Зокрема, в кінці 2011 року в аеропорту були завершені роботи з реконструкції залу вильоту міжнародних рейсів терміналу «В».

«У 2011 році термінал «В» став першим в Україні повноцінним трансферним терміналом, в якому забезпечується обслуговування пасажирів і авіакомпаній «під одним дахом», - сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, що всього в 2011 році «Бориспіль» надав послуги 8,047 млн. пасажирів - на 20% більше, ніж роком раніше.

Максимальний пасажиропотік був зафіксований у липні 2011 року, коли аеропорт «Бориспіль» надав послуги 910,3 тис. пасажирів - на 20% більше, ніж у липні 2010 року.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних та 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних та українських маршрутах.

Протягом 2010 року аеропорт надав послуги 6,7 млн. пасажирів.