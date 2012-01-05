Донецька залізниця залучила у двох банків кредити на 100 млн. дол.

Донецька залізниця (ДЗ) залучила у двох банків кредити на загальну суму 100 млн. доларів строком на 3 роки.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті «Державні закупівлі».

Зокрема, ПАТ «ВТБ Банк» (Київ) надав кредити на загальну суму 45 млн. доларів (4 лоти), загальна вартість яких становить 15,975 млн. доларів.

АТ «Ощадбанк Росії» (Київ) надав ДЗ кредит на загальну суму 55 млн. доларів (4 лоти), вартість яких становить 17,5725 млн. доларів.

Відповідні договори були підписані з банками 29 грудня 2011 року.

Залучені кредитні кошти будуть використовуватися для перекредитування кредитних договорів (55 млн. доларів), а також для виконання програм капітальних інвестицій (45 млн. доларів).

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% загальної довжини залізниць України).

У 2010 році Донецька залізниця перевезла 142,36 млн. тонн вантажів, а за 11 місяців 2011 року збільшила завантаження на 7,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 139,562 млн. тонн.

ПАТ «ВТБ Банк» (Київ) засноване в 1992 році, входить до групи найбільших банків України. Російський «Внешторгбанк» (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ПАТ «ВТБ Банк».

АТ «Ощадбанк Росії» (Київ) зареєстроване у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (Москва).