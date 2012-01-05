Уряд затвердив проект будівництва автодороги в обхід Мелітополя

Кабінет Міністрів затвердив робочий проект будівництва дороги в обхід Мелітополя (Запорізька обл.) від автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта до автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, вартість якої становить 116,524 млн. грн. За розпорядженням уряду, розміщеним на сайті Верховної Ради, загальна довжина дороги в обхід Мелітополя становить 5 км. Дорога одержить другу категорію. Вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 92,369 млн. грн. Термін будівництва - 21 місяць.

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