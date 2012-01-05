Південно-Західна залізниця призначила в Різдвяні дні додаткові поїзди Київ-Москва

Південно-Західна залізниця призначила на 7, 8 і 9 січня додаткові поїзди сполученням Київ-Москва.

Як повідомляє ПЗЗ, зокрема, пасажирський поїзд № 252/251 сполученням Київ-Москва вирушить 7 і 9 січня, пасажирський поїзд № 104/21 сполученням Київ-Москва вирушить 8 січня.

Нагадаємо, раніше ПЗЗ повідомила про скасування двох додаткових поїздів у західному напрямку напередодні Нового року у зв`язку зі зниженням пасажиропотоку. Зокрема, 30 грудня в каси залізничного вокзалу Київ-Пасажирський було повернуто близько 2,5 тис. квитків, що в 4 рази перевищує середньодобову статистику.

У цілому для забезпечення попиту на пасажирські перевезення в дальньому сполученні в переддень новорічних і різдвяних свят Південно-Західна залізниця підготувала 17 рухомих складів, призначила 12 додаткових поїздів на 68 рейсів, у складі яких задіяно 273 вагони.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця - одна з провідних транспортних артерій України. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у веденні ПЗЗ.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

ПЗЗ за підсумками 2010 року збільшила чистий прибуток в 2,5 рази в порівнянні з 2009 роком - з 35,148 до 87,612 млн. грн.