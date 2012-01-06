В Євпаторії проїзд у трамваях подорожчає з лютого до 1,5 грн.

Вартість проїзду в трамваях в Євпаторії подорожчає з 1 лютого на 20% або на 25 копійок - до 1 грн. 50 коп.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Євпаторійської міської ради.

«Подорожчання квитків - вимушений захід і вводиться для ліквідації збитковості комунального підприємства "Трамвайне управління ім. П’ятецького". Основні причини введення нових тарифів - подорожчання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, а також збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2012 року», - йдеться в прес-релізі.

Тариф на проїзд у трамваї в розмірі 1,25 грн. діє з травня 2011 року.

Довідка УНІАН. На балансі КП «Трамвайне управління ім. П’ятецького» перебуває 28 трамвайних вагонів. Середній вік їх експлуатації перевищує 35 років при нормативному терміні 15 років.

Євпаторія - єдине місто в Криму, де ходять трамваї. Створено чотири маршрути: два цілорічних і два літніх.

У 2014 році трамвайне управління Євпаторії відзначить 100-річчя.