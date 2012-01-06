Томенко просить Азарова роз’яснити, яка система паркування автомобілів чинна з 1 січня

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ звернення з проханням надати офіційні роз’яснення стосовно нових правил паркування автотранспорту, які набули чинності з 1 січня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

М.ТОМЕНКО нагадав, що з 1 січня 2012 року набули чинності пункти 14 та 16 Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року №1342. Цими пунктами, зокрема, визначається, що майданчики для платного паркування обов`язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один автомат на 10 місць для паркування, також на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування обов`язково повинні бути встановлені автоматичні в`їзні та виїзні термінали.

Водночас, зауважив М.ТОМЕНКО, чинними залишилися положення пункту 29 Правил, згідно з якими оплата вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування здійснюється як через паркувальні автомати чи автоматичні в’їзні та виїзні термінали, так і шляхом придбання паркувального талону з визначеною тривалістю паркування.

Зважаючи на вищезазначене та враховуючи те, що за повідомленнями багатьох ЗМІ з 1 січня 2012 року водії не зобов’язані сплачувати готівкою за послуги не обладнаних паркоматами та терміналами паркувальних майданчиків, М.ТОМЕНКО попросив прем’єр-міністра вжити заходів з якнайшвидшого надання офіційних роз’яснень стосовно того, яким чином повинна оплачуватися вартість паркування на не обладнаних паркоматами та терміналами майданчиках, а також які заходи вживатимуться для забезпечення виконання положення про обов’язкове обладнання паркувальних майданчиків паркоматами та терміналами.