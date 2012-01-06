РАЕС підключила до мережі перший енергоблок і відключила третій для капремонту

Рівненська атомна електростанція 5 січня о 16:27 підключила перший енергоблок до енергомережі, а 6 січня в 00:02 — відключила від енергомережі третій енергоблок для проведення капітального планового ремонту.

Про це повідомляється на сайті НАЕК «Енергоатом».

Як зазначається в повідомленні, також на енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває плановий ремонт.

На сьогодні на атомних станціях України в роботі 13 із 15 енергоблоків.

Радіаційна, протипожежна і екологічна обстановка на промислових майданчиках АЕС – в межах норми.

Диспетчерські графіки генерації, встановлені для АЕС, на сьогодні становлять: для ЗАЕС - 4350 МВт, РАЕС - 1475 МВт, ПУАЕС - 2940 МВт, ХАЕС - 2020 МВт.