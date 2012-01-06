Євроконтроль високо оцінив підготовку Украероруху до Євро-2012

Директор, головний менеджер з операційних питань директорату Євроконтролю з Менеджменту Мережі Джо СУЛТАНА високо оцінив стан підготовки Держпідприємства обслуговування повітряного руху України (Украероруху) до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в частині організації структури повітряного простору та модернізації обладнання.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, про це Дж.СУЛТАНА повідомив на засіданні з представниками Украероруху.

"Ми обговорили майбутній чемпіонат Європи з футболу 2012 року й те, як Євроконтроль і Украерорух будуть співпрацювати в цьому контексті. Мені випала можливість відвідати Районний диспетчерський центр РСП "Київцентраеро" та побачити великі зміни, які відбуваються в системі. Тут видно, що "Украерорух" доклав багато зусиль та зробив чималі інвестиції в розвиток. Думаю, є очевидним, що вкладені в обладнання кошти виправдані. В українському повітряному просторі немає затримок навіть при тому, що інтенсивність повітряного руху постійно зростає. Ці інвестиції доводять, що найближчим часом не виникатиме затримок", - сказав Д.СУЛТАНА.

*** Держпідприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) створено в 1992 році, воно надає повний спектр послуг з аеронавігаційного обслуговування.