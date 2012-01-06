ДАІ закликає водіїв бути уважнішими через погіршення погодних умов

Столична ДАІ звертає увагу водіїв на те, що на території Києва найближчим часом очікується погіршення погодних умов: зниження температури, хмарність та опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Всі ці чинники значно ускладнюють умови для руху транспортних засобів і можуть спричинити виникнення аварійних ситуацій і ДТП, повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ Києва.

У зв’язку з цим столична Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути максимально уважними та обережними під час руху в несприятливих погодних умовах, неухильно дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції та правил маневрування.