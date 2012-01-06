«Візз Ейр Україна» планує з березня відновити перельоти з Львівського аеропорту

Перша українська бюджетна (лоукост) авіакомпанія «Візз Ейр Україна» (WizzAir Ukraine) має намір з березня 2011 року відновити авіаперельоти з міжнародного аеропорту «Львів».

Як повідомили УНІАН в компанії, планується, що компанія двічі на тиждень виконуватиме рейс зі Львова до Дортмунда (Німеччина) і три рази на тиждень рейс до Венеції /Тревізо (Італія).

«Відновити перельоти дозволило закінчення ремонту злітно-посадкової смуги аеропорту. Модернізація аеропорту підвищила якість обслуговування пасажирів», - відзначив генеральний директор «Візз Ейр Україна» Сергій ДЕМЕНТЬЄВ.

Нагадаємо, що рейси до Дортмунда і Венеції/Тревізо з травня 2011 були перенесені зі Львова в аеропорт «Київ» (Жуляни).

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту і зв`язку України. На сьогоднішній день флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320.

Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній та Східній Європі.

З 27 березня 2011 року авіакомпанія «Візз Ейр Україна» змінила аеропорт базування в Києві і почала здійснення рейсів з аеропорту «Київ» (Жуляни) замість міжнародного аеропорту «Бориспіль».

У 2011 році «Візз Ейр Україна» планувала перевезти 700 тис. пасажирів, що на 28% більше, ніж у 2010 році, коли було перевезено 546 тис. пасажирів.

Будівництво нового аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького в кінці 2011 року завершила корпорація «Альтіс-холдинг» (Київ). Тестова експлуатація нового терміналу триватиме до березня 2012 року, після чого буде розпочато його комерційне використання.

Реконструйований Міжнародний аеропорт «Львів» розрахований на обслуговування судів класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

Реконструкцію ЗПС аеродрому «Львів» здійснює ФПГ «Альтком» (Донецьк).