Білоруська залізниця цього року відкриє новий маршрут Мінськ-Алмати

Мінськ. Білоруська залізниця спільно із залізничними адміністраціями Росії й Казахстану опрацьовує питання про можливість відкриття нинішнього року нового пасажирського сполучення – за маршрутом Мінськ-Алмати через Самару, Ілецьк. Про це повідомляє прес-служба БЗ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, це сполучення планується відкрити з введенням літнього графіка пасажирських перевезень на 2012/2013 рік.

«Крім того, поетапна реалізація плану спільних дій з організації швидкісного сполучення Мінськ-Вільнюс дала змогу скоротити час перебування пасажирів у дорозі з чотирьох до трьох годин за рахунок прискорення поїздів і часткової оптимізації контролю при перетині державного кордону», - йдеться в повідомленні прес-служби БЗ.

Довідка УНІАН. У 2011 році було введено новий цілорічний поїзд Мінськ-Москва-Архангельськ періодичністю один раз на тиждень; подовжено маршрут проходження потягу Брест-Барановичі-Челябинськ через Астану до Караганди періодичністю двічі на тиждень; шлях проходження потягу №7/8 формування Російських залізниць, який раніше виходив з Москви до Мінська, продовжено до Бреста з періодичністю курсування через день; поновилося залізничне сполучення Мінськ-Рига з курсуванням ешелонів на паритетних умовах, а також Брест-Баку з використанням безпересадочного вагону.

Загалом у 2011 році білоруською магістраллю в окремі періоди для забезпечення зростаючого пасажиропотоку було призначено 614 додаткових поїзди, зокрема 404 – в міжнародному сполученні.