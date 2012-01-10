Влада Хмельниччини має намір підвищити тарифи на перевезення пасажирів

Влада Хмельницької області має намір підвищити тарифи на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні на 13%.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект розпорядження губернатора оприлюднено на сайті Хмельницької обласної державної адміністрації.

Зокрема, текстом документа пропонується визначити тариф у розмірі 0,25 грн. за 1 пасажиро-кілометр (без ПДВ) для юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють на загальній та спрощеній системах оподаткування і є платниками податку на додану вартість; 0,30 грн. за 1 пас. км - для юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування і не є платниками податку на додану вартість.

Натомість проектом документа планується залишити незмінним тариф на перевезення одного місця багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у приміському сполученні - 1,00 грн.; у міжміському внутрішньообласному сполученні до 100 км – 1 грн., 101 – 200 км – 1,50 грн., 201 – 300 км – 2,50 грн., понад 300 км – 2,50 гривні.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області з 21 березня 2011 року діє тариф в автобусах внутрішньообласному сполученні у розмірі 0,22 грн. за 1 пасажиро-кілометр (без ПДВ) і 0,264 грн. за 1 пас. км.