Парк Білоруської залізниці цього року поповниться новими потягами

Мінськ. Парк Білоруської залізниці у 2012 році поповниться новим тяговим та моторвагонним рухомим складом. Про це власному кореспонденту УНІАН в Республіці Білорусь повідомили в прес-службі Білоруської залізниці.

«У 2012 році БЗ) планує придбати 6 вантажних електровозів і 3 пасажирських тепловози. Крім цього, в локомотивному депо Ліда для БЗ виготовити 12 маневрових тепловозів », - йдеться в повідомленні прес-службі БЗ.

Для міських ліній нового формату Білоруська залізниця закупить 3 пасажирських електропоїзди, для регіональних ліній - 2 електропоїзди бізнес-класу і 6 одновагонних дизель-поїздів економ-класу.

Також в 2012 році запланована модернізація рухомого складу.

«Передбачена установка на низці тепловозів більш економічних дизельних двигунів, а також мікропроцесорних систем управління і регулювання електричною передачею. Локомотиви будуть обладнані і новими кабінами машиніста з ергономічними пультами управління. Модернізація не тільки поліпшить технічний стан тепловозів і скоротить витрати по їх подальшому обслуговуванню, але й дозволить досягти 10-15% економії палива і в 2-2,5 рази скоротити витрату масла», - повідомили на Білоруській залізниці.

Довідка УНІАН. У 2011 році Білоруська залізниця придбала 3 сучасних електропоїзди для міських ліній, 2 електропоїзди бізнес-класу для регіональних ліній, а також 3 пасажирських тепловози. Локомотивне депо Ліда виготовило для БЗ 12 маневрових тепловозів.

