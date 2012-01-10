Придніпровська залізниця спрямувала на ремонт Будинку культури і техніки 4,1 млн. грн.

Придніпровська залізниця спрямувала на капітальний ремонт Будинку культури і техніки локомотивного депо в місті Синельниково (Дніпропетровська обл.) 4,1 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба дороги, після капітального ремонту Будинок культури і техніки було відкрито напередодні нового 2012 року.

Ремонтні роботи на об`єкті почалися в липні 2011 року силами відомчого будівельно-монтажного управління експлуатаційних робіт № 1. В ході ремонту, зокрема, було проведено реконструкцію даху з металевих ферм і металочерепиці, обладнано нові перегородки, підлоги, двері, замінено вікна на металопластикові, утеплено і оздоблено фасад і цоколь будівлі, виконано роботи з оновлення електромережі, мереж водопостачання і каналізації, встановлено нові сантехнічні прилади і сучасну систему електроопалювання.

Крім того, було проведено впорядкування території.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» щороку перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна мережа доріг ПЗ перевищує 3200 км, що становить близько 15% загальнодержавної залізничної мережі. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки 85% залізорудної сировини, більш ніж 50% прокату чорних металів. ПЗ входить до міжнародного транспортного коридору Європа-Азія. Статутний фонд ПЗ - 3 млрд. 334 млн. 371 тис. грн.