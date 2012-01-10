У центрі Донецька перекинувся автомобіль: одна людина загинула

Сьогодні в центрі Донецька внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще четверо травмовані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, ДТП сталася близько 6-ї ранку у Ворошиловському районі Донецька на вул. Артема, напроти готелю «Україна». За попередньою версією, 20-річний водій автомобіля «Шевроле Лачетті» не вибрав безпечну швидкість руху, виїхав за межі проїжджої частини і скоїв наїзд на металеву основу рекламного щита і два дерева. Внаслідок удару автомобіль перекинувся.

Водій загинув на місці, а ще четверо пасажирів автомобіля дістали травми різного ступеня тяжкості і були доставлені в лікарню.

Аби витягти водія і пасажирів із салону автомобіля працівникам МНС, прибулим на місце аварії, довелося застосовувати спеціальні технічні засоби. За фактом ДТП проводиться розслідування.