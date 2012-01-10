МВС обіцяє оприлюднити обставини резонансної автоаварії на Хмельниччині

У Міністерстві внутрішніх справ України обіцяють найближчим часом оприлюднити результати перевірки обставин дорожнього-транспортної пригоди на Хмельниччині зі смертельним наслідком за участю Toyota Land Cruiser, яку раніше орендувала Тернопільська облдержадміністрація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК.

«У нас є певні напрацювання. Думаю, впродовж кількох днів начальник Слідчого управління МВС зможе відповісти на всі запитання», - сказав В.ПОЛІЩУК.

Водночас, за його словами, у слідчих з’явилися певні підозри, що особа, яка прийшла до міліції і повідомила, що саме вона перебувала за кермом іномарки, насправді в момент скоєння ДТП перебувала в іншому місці.

«Є обгрунтовані підозри, що цей чоловік там не був. Але ця інформація перевіряється», - зазначив начальник УЗГ.

Крім того, за словами В.ПОЛІЩУКА, якщо у ході перевірки виявиться, що хтось зі співробітників міліції при оформленні ДТП приховував будь-які факти, то ці особи притягуватимуться до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня 2012 року у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

5 січня кримінальну справу за фактом ДТП на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з губернатором Тернопільської області В.ХОПТЯНОМ, було передано до Головного слідчого управління МВС України.