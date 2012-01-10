Залізниці в грудні прискорили обіг вантажних вагонів на 1,2%

Українські залізниці в грудні 2011 року прискорили обіг вантажних вагонів на 1,2%, порівняно з аналогічним показником 2010 року, - до 5,76 доби.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), середній обіг навантаженого вагона в грудні 2011 року склав 2,99 доби.

Також залізниці України знизили час простою вагона під однією вантажною операцією на 5,8 години, в порівнянні з плановим показником, - до 33 годин.

Простій вагона на одній технічній станції знижений до планового завдання в грудні 2011 року до 7,12 годин.

Протяжність вантажного рейсу вагона в грудні 2011 року в середньому склала 524,8 км.

Також залізниці в грудні поліпшили показники використання локомотивного парку.

Зокрема, середньодобовий пробіг локомотива зріс на 1,1%, в порівнянні з груднем 2010 року, - до 472 км, середньодобова продуктивність локомотива зросла на 2,1% - до 1340 тис. т/км брутто.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 року «Укрзалізниця» прискорила обіг вантажних вагонів, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, на 2,5% - до 5,5 доби, обіг навантаженого вагона в листопаді 2011 року склав 2,89 доби. Середня довжина рейсу вантажного вагона склала 507,9 км. Середньодобовий пробіг локомотива в листопаді 2011 року склав 470 км.

Довідка УНІАН. У 2010 році обіг вантажного вагона до рівня 2009 року зріс на 12,3%, в порівнянні з 2009 роком, - до 6,27 доби. Обіг навантаженого вагона становив 2,98 доби.