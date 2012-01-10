Кількість ДТП на залізницях у 2011 р. знизилася на 21%

Кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних коліях України в 2011 році знизилося на 20,8%, порівняно з 2010 роком, - до 80 ДТП.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), кількість постраждалих у ДТП на залізничних шляхах зменшилася більш ніж у три рази - до 36 осіб, кількість загиблих зменшилася на 59 осіб - з 73 до 14.

Зокрема, в 2011 році 66 ДТП сталося на переїздах і 14 на коліях поза переїздами.

Також в 2011 році зафіксований випадок 181 незаконного втручання в роботу залізниць - на 5,7% менше, ніж роком раніше.