Кількість ДТП на залізницях у 2011 р. знизилася на 21%
16:32, 10 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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Кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних коліях України в 2011 році знизилося на 20,8%, порівняно з 2010 роком, - до 80 ДТП.
Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), кількість постраждалих у ДТП на залізничних шляхах зменшилася більш ніж у три рази - до 36 осіб, кількість загиблих зменшилася на 59 осіб - з 73 до 14.
Зокрема, в 2011 році 66 ДТП сталося на переїздах і 14 на коліях поза переїздами.
Також в 2011 році зафіксований випадок 181 незаконного втручання в роботу залізниць - на 5,7% менше, ніж роком раніше.
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