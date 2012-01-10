На Львівщині автобус врізався в дерево: постраждали 25 пасажирів

На Львівщині внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з деревом травмовано 25 пасажирів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 січня, близько 10.00 на автодорозі поблизу міста Кам’янка-Бузька.

Водій автобуса «БАЗ», який слідував за маршрутом «Львів-Добротвір», 59-річний житель міста Кам’янка-Бузька, не впорався з керуванням транспортного засобу, з’їхав з проїжджої частини дороги, де скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок ДТП 25 пасажирів автобуса отримали травми різного ступеню тяжкості.

Триває слідство, яке повинне встановити обставини цієї аварії.

За інформацією джерела у правоохоронних органах, серед потерпілих пасажирів автобуса - троє дітей.