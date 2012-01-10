ВОЛЯ включила до своїх пакетів два нові спортивні канали

Компанія ВОЛЯ додала до своїх пакетів два нових популярних спортивних канали - «Теніс» і «Баскетбол» виробництва компанії «НТВ+».

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків із громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Вона відзначила, що з включенням нових каналів «Теніс» і «Баскетбол» до пакетів ВОЛІ, «спортивна лінійка телеканалів стала ширша і більш різноманітна, краще відповідає зростаючому попиту глядачів» на популярні саме в Україні спортивні змагання. До складу запропонованих пакетів входять телеканали з найважливішими турнірами з популярних к нашій країні видів спорту, а також спеціалізовані спортивні канали: «Футбол» і «Футбол +», «Наш Футбол», «Спорт 1» і «Спорт 2», Viasat Sport, ESPN Classic, Extreme Sports Channel, «Російський Екстрим», «Континентальна Хокейна Ліга», нові канали – «Теніс» і «Баскетбол».

Генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерик ФРАНКЕ відзначив, що спортивні програми будуть «в зоні особливої уваги» компанії в 2012 році. До того ж, за його словами, тепер, після успішного запуску пакета HD-каналів, ВОЛЯ в рівній мірі орієнтується на програми як в цифровому форматі, так і у форматі високої чіткості. «Додам, що стратегічно важливим спортом цього року для України є футбол, і вже найближчим часом ми порадуємо наших абонентів гарними новинами», - повідомив Е.ФРАНКЕ.

Компанія ВОЛЯ звертає увагу на те, що передплатникам базового пакета «Україна і світ» тепер доступний преміальний спортивний канал Viasat Sport, який замінив у цьому пакеті Eurosport; у пакеті «Спорт» телеканали «Теніс» і «Баскетбол» замінили канали Motors TV і Eurosport 2, термін дії договорів з якими завершився 31 грудня 2011 року.

Як повідомила А.СІГДА, в майбутньому, за умови досягнення домовленостей між ВОЛЕЮ і Eurosport про нові більш прийнятні умови додавання цих каналів до пакетів, співпраця між компаніями продовжиться.

Довідка УНІАН. На новому каналі «Теніс» телеглядачам будуть доступні трансляції турнірів «Великого Шолома», серії «Мастерс», кубки «Девіса» і «Федерації», вирішальні матчі інших турнірів, а також тематичні й авторські програми, майстер-класи із зірками, тестування екіпіровки, прогнози і ретроспективи тощо.

На каналі «Баскетбол» транслюються матчі NBA – найсильнішої баскетбольної ліги світу, чемпіонати світу, баскетбольна Євроліга, матчі NCAA, авторські програми: «Висока Європа», «Тиждень NBA», «Щит і м`яч», «NBA Накоротке», 15-хвилинні новинні блоки NBA LIVE тощо.

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги – доступ до телепрограм і відео-за-запитом; комунікації – високошвидкісний доступ до Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.