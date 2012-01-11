Донецька залізниця у 2011 році відремонтувала 355 км колії

Донецька залізниця (ДЗ) протягом 2011 року різними видами ремонту оздоровила 355,1 км колії, у тому числі модернізувала 86,2 км, провела капітальний ремонт на 103,6 км, середній ремонт - на 109,5 км і комплексно-оздоровчий - на 55,8 км.

Як повідомляє прес-служба Донецької залізниці, також у 2011 році замінили на нові 136 комплектів стрілочних переводів, з них на залізобетонних брусах - 116 комплектів, відремонтували середнім ремонтом 80 комплектів стрілочних переводів.

Наймасштабніші роботи проводили на ділянці, де планують впровадити прискорений рух пасажирських поїздів до Євро-2012, що входить у транспортний коридор прискореного руху Львів-Київ-Харків-Донецьк. Тут проводили ремонтно-колійні роботи з формування профілю колії для забезпечення швидкісного режиму руху зі швидкістю 120-160 км/год. як на перегонах, так і по станціях, проводили роботи з випрямлення на кривих ділянках до необхідних радіусів, проводили перекладки стрілочних переводів на пологі, т. д.

Зокрема, в 2011 році різними видами ремонту на Лозівському напрямку оздоровлено 191,6 км колії, у тому числі модернізовано 86,2 км, капітальний ремонт проведено на 10,0 км, середній - на 44,6 км і комплексно-оздоровчий - на 50,8 км.

Довідка УНІАН. Ремонт шляхів здійснюються згідно з програмою розвитку транспортних коридорів і прискореного руху в Україні. Сучасна технологія передбачає заміну верхньої будови колії (рейок і шпал), глибоке очищення баласту щебенеочисними машинами та ремонт водовідвідних споруд. Оздоровлення залізничної колії збільшує надійність усіх технічних пристроїв, включаючи системи автоматики, телемеханіки та зв`язку.